Nice - Maintien des séances d'entraînement chez les Aiglons

Bien évidemment, cette décision peut être amenée à évoluer, mais pour le moment l'OGC Nice maintient les séances d'entraînement de son groupe professionnel. "C'est très évolutif", prévient le président, Jean-Pierre Rivère. "Si demain un joueur est porteur du virus, il est évident que ce que l'on vient de dire ne sera plus valable, on mettra tout le monde en quarantaine. On pose un cadre, mais il pourra évoluer dans les jours à venir".

Patrick Viera explique ensuite, que son groupe continuera à s'entraîner, en respectant toutes les mesures de précaution instaurées. "Les entraînements vont continuer parce que l'on n'a pas encore de date de reprise du Championnat. On doit continuer à se préparer. On le fait tout en prenant des précautions pour la santé des joueurs et des gens qui sont encore ici au club".