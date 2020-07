Nice - Morgan Schneiderlin justifie son choix

Arrivé cet été à l'OGC Nice, Morgan Schneiderlin (30 ans) a passé 12 ans en Angleterre. Le milieu de terrain français a joué à Southampton, Manchester United et Everton. Celui qui décrit le club mancunien comme "le plus grand au monde" explique son choix de rallier la Côte-d'Azur, dans une interview pour Nice-Matin. "Nice, c'était le meilleur projet si je rentrais en France. J'ai besoin d'un club structuré comme le Gym", se justifie-t-il. La direction niçoise et Patrick Viera, l'entraîneur, ont été déterminants dans sa venue chez les Aiglons. "Le contact que j'ai eu avec Julien Fournier et le coach a été excellent. Ils m'ont séduit". Très impliqué dans le projet azuréen, il assure que l'objectif de la saison prochaine est "de se qualifier pour une Coupe d'Europe". "Je vais apporter ce que je sais faire, jouer au ballon, mettre le pied et avoir cette envie permanente de gagner", promet-t-il.

L'international français compte 14 sélections et il a bien envie de revêtir le maillot tricolore. "Ici je peux retrouver un peu plus de visibilité, d'exposition médiatique", explique-t-il. "Si j'arrive à faire de bonnes performances, que le club fait de gros résultats, pourquoi pas revenir dans les radars. Quand on goûte à l'Equipe de France on a forcément envie d'y retourner". Très ambitieux à un an de l'Euro, le Niçois devra réussir à convaincre Didier Deschamps.