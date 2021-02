Nice - Morgan Schneiderlin vit mal de se retrouver sur le banc

L'OGC Nice traverse une saison extrêmement compliquée. Après 26 journées, les Aiglons ne comptent que six points d'avance sur la zone rouge et Adrian Ursea ne semble pas avoir les clés pour relancer son groupe. Depuis plusieurs rencontres, le coach niçois change régulièrement ses plans et certains joueurs en font les frais. C'est le cas de Morgan Schneiderlin qui a débuté les quatre derniers matchs sur le banc. Interrogé sur le site du club, l'international français a fait par de sa frustration de ne plus être titularisé.

"Je ris mais c’est nerveux. Bien sûr que ça m’énerve. Tout le monde peut voir que je suis agacé mais je suis content car ça prouve que je suis un compétiteur et que j’ai encore cette niaque, cette envie. Mes rentrées face à Marseille et Metz ont montré que je me bats. Vous pouvez demander à ma femme, je suis désagréable à la maison car je ne suis pas heureux de la situation actuelle, pas heureux de ne pas jouer et d’avoir de mauvais résultats donc j’espère, et toute ma famille aussi, que ça va changer rapidement" a déclaré le milieu de terrain de 31 ans.