Nice - Neal Maupay a eu le coeur brisé en étant mis à la porte

Lancé avec le groupe professionnel à 16 ans en 2012, Neal Maupay représentait, à l'époque, le plus grand talent de la formation niçoise. L'attaquant, aujourd'hui âgé de 23 ans et qui fait les beaux jours de Brighton en Premier League, est revenu sur son départ douloureux de son club formateur. S'il n'a jamais "voulu partir" du sud de la France, l'attaquant franco-argentin explique que c'est Claude Puel qui l'a poussé dehors.

"L'entraîneur de l'époque (Claude Puel) m'a mis à la porte. Cela a été un crève-coeur. Mon ambition était de m'imposer dans mon club de coeur, comme je l'avais fait dans toutes les catégories jeunes, et devenir son attaquant phare. Je n'ai pas eu cette chance. Il y a un petit goût d'inachevé bien sûr. J'y ai fait toutes mes gammes depuis les benjamins. Si un jour Nice m'appelle, je réfléchirai" avoue-t-il à Nice-Matin. "Dans le football, on ne sait jamais, mais pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Chacun a ses projets et je suis convaincu que je peux viser encore plus haut."