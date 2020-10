Nice - Patrick Vieira : 'Ne pas jouer les matches avant l'heure'

Présent en conférence de presse avant le match de Nice demain 17 heures à Saint-Etienne, Patrick Vieira a évoqué l'enchaînement des matchs à venir pour les Aiglons.

"Jouer la Coupe d'Europe, c'est ce dont nous avons tous envie. Ce sont ces matches qui sont excitants à jouer et on a envie d'y participer en tant que club. Ce qu'il faut, c'est ne pas jouer les matches avant l'heure. Je sens les joueurs excités à l'idée d'enchaîner ces rencontres. Mais c'est bien de rester concentré d'abord sur Saint-Etienne. Le match contre Leverkusen, on aura le temps d'en parler. C'est pour ça que ce sera un beau challenge à relever."

Ligue 1 - 7e Journée

L'enchaînement des matchs obligera le champion du monde 1998 à gérer son effectif. "On ne va pas calculer, on va jouer les matches. Ce sera à moi de trouver cette bonne rotation qui va permettre à l'équipe d'être toujours compétitive. On a assez de joueurs pour être compétitif. Il faudra que je trouve la solution pour conserver notre fraîcheur à chaque match et aller chercher le résultat voulu. On ne va pas choisir (nos matches), on va jouer cette Coupe d'Europe à fond car on représente Nice et le football français."