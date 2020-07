Nice - Patrick Vieira analyse la première de Morgan Schneiderlin

Les Aiglons ont attendu leur cinquième sortie de l'été pour accrocher leur premier succès en renversant, hier, la formation belge du Standard de Liège (1-2, résumé). Une partie marquée par la toute première titularisation sous le maillot du Gym de Morgan Schneiderlin. À l'issue de la rencontre, Patrick Vieira, l'entraîneur azuréen, a débriefé les premiers pas de son nouveau milieu de terrain tricolore.

"Il était prévu que Morgan joue la première période. Je l’ai trouvé très intéressant parce qu’il est un joueur qui défend vers l’avant, qui récupère pas mal de ballons et qui est très propre dans la relance", a indiqué Patrick Vieira sur le site officiel du Gym. "On est satisfaits et l’objectif lors de la prochaine rencontre est qu’il joue encore plus et qu’il se sente mieux physiquement", a poursuivi l'entraîneur niçois.