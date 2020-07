Nice - Patrick Vieira commente l'arrivée de Morgan Schneiderlin

En s'offrant à moindre coût les services de Morgan Schneiderlin (30 ans), les Aiglons ont frappé un très, très joli coup en ce début de marché estival. Ce jeudi après-midi, à l'occasion de la présentation officielle de son nouveau milieu de terrain défensif, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, ne boudait pas son plaisir.

"Morgan est un exemple et je suis très content de l’avoir au club. Il a connu le très haut niveau et il se sacrifie beaucoup pour ses coéquipiers sur le terrain. Il a un gros volume et est capable de dicter son rythme de jeu. Il va faire partie de ces leaders sur qui je compte beaucoup. Il va devoir prendre des responsabilités pour guider l’équipe comme Walter Benitez ou Pierre Lees-Melou", a lâché le technicien azuréen devant les journalistes.