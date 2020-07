Nice - Patrick Vieira commente la signature de Rony Lopes

Ce jeudi en début d'après-midi, l'OGC Nice a présenté sa dernière recrue, Rony Lopes (24 ans), arrivé sur la Côte d'Azur en provenance du FC Séville. Face à la presse, Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, a réagi à la signature, via un prêt avec option d'achat (20 millions d'euros), de l'ailier international lusitanien (2 sélections).

"J’ai un très bon souvenir de Rony Lopes à Manchester City, de sa passion pour le football. Il était toujours le premier arrivé et le dernier parti à l'entraînement et se donnait les moyens de réussir. C’est une satisfaction de le retrouver ici. Il a plus de maturité aujourd'hui. Il est à un moment de sa carrière où il doit prendre plus d’expérience pour démontrer son talent", a indiqué le technicien azuréen, et de poursuivre : "Il a l’habitude de jouer sur le côté mais il peut jouer aussi à l’intérieur comme à City. Il est capable de marquer et de donner des passes. Il a besoin de retrouver de la confiance après sa saison difficile à Séville mais l’OGC Nice peut beaucoup lui donner. Il a encore du travail avant de retrouver son meilleur niveau physique mais on va l’aider".