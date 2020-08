Nice - Patrick Vieira débriefe le succès inaugural des Aiglons

Grâce à un sublime doublé inscrit par Amine Gouiri, l'OGC Nice s'est imposé face au Racing Club de Lens (2-1, résumé), dimanche après-midi à l'Allianz Riviera, dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, a livré son analyse du match après le coup de sifflet final. "On a eu des manques au niveau du jeu. On n’a pas pu développer le football qu’on voulait. Lens nous a mis en difficulté. On ne s’est pas créé assez d’occasions. Mais ce match va nous servir pour la confiance car c’est positif au niveau de l’état d’esprit. Walter (Benitez) a effectué un arrêt très important. On a eu de la réussite", a indiqué le technicien azuréen.

À lire aussi : Amine Gouiri savoure ses débuts toniturants

L'entraîneur du Gym a ensuite évoqué certains joueurs en particulier : "Gouiri ? Il a confirmé tout ce qu’il avait bien fait durant la préparation. Il a envie progresser, il est ambitieux. Il se donne les moyens de réussir, avec beaucoup de travail à l’entraînement. Amine n’est pas un ailier. Avec Kasper, ça n’a pas très bien fonctionné mais ce sont deux joueurs de qualité qui parlent le même langage. Claude-Maurice ? Il a fait beaucoup de sacrifices sur le plan défensif sur le côté. Il préfère jouer dans l’axe. À mes yeux, il a fait un bon match", a-t-il estimé, et de conclure en donnant des nouvelles de Rony Lopes : "Il ne se sentait pas bien physiquement. On en a parlé ensemble avant le match. Au moins, je n’ai pas été tenté de le faire entrer".