Nice - Patrick Vieira donne des nouvelles de Youcef Atal

Opéré d’une lésion du ménisque externe du genou droit le 11 décembre dernier à Lyon, Youcef Atal (23 ans) va bien. En conférence de presse ce jeudi, Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, a donné des bonnes nouvelles de son numéro 2020 : "Pour Youcef, il n’y a pas de date. Ça dépend de l’évolution du genou mais ça évolue bien", a confié le technicien azuréen.

"Il est sérieux dans son travail. Pour l’instant, il est irréprochable au niveau des soins, au niveau de ce qu’on attend de lui. C’est une très bonne chose. Il effectue tout ses soins au centre d’entraînement, le matin et l’après-midi. La course ? Ce n’est vraiment pas pour maintenant", a conclu l'entraîneur du Gym au sujet de son arrière latéral droit (13 matches en Ligue 1, 1 but et 1 passe décisive).