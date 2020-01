Nice - Patrick Vieira est partagé après le nul de son équipe

Samedi soir, l'OGC Nice a pris un point lors de son déplacement à Angers (1-1) dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. A l'issue de la rencontre, Patrick Vieira était partagé entre fierté et regrets. C'est un bon point parce que c'est toujours compliqué de venir jouer ici, sachant les problèmes qu'on a eus pour construire l'équipe, surtout derrière. Ça donne toujours ce petit goût amer parce qu'on aurait pu mieux faire. On a eu pas mal de possession, ils nous ont laissé le ballon. Et malheureusement, on ne l'a pas très bien utilisé. Il faut qu'on continue à insister, à progresser [...] il y a encore trop de déchet dans les 30 derniers mètres" a-t-il débuté.

L'entraîneur niçois souhaite régler des détails afin que son équipe fasse preuve de plus d'efficacité dans la circulation du ballon et surtout dans les derniers mètres. "On a envie d'être meilleurs, surtout par rapport à notre première partie de saison. Là, déjà, on a pris un point, c'est encourageant. Dans l'ensemble je suis vraiment très satisfait de l'état d'esprit du groupe, mais pour poser plus de problèmes à l'adversaire, on a besoin de mettre plus de vitesse dans notre jeu. Il y a eu des moments où on a réussi à faire ces décalages mais on a manqué de justesse, de faire le bon choix, donner le ballon au bon moment, et il faut continuer à le travailler."