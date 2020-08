Nice - Patrick Vieira fait le point sur les joueurs blessés

Patrick Vieira s'est présenté en conférence ce vendredi avant le match entre l'OGC Nice et Lens (dimanche, 17h). L'entraîneur niçois a donné des nouvelles des joueurs blessés."Hicham Boudaoui (blessé au genou lors du match amical face au FC DAC, le 1er août) se remet petit à petit. Il lui reste quelques semaines avant de pouvoir reprendre la course", a-t-il expliqué. "Ce qui est encourageant, c'est que Myziane (Maolida, blessé à la cheville) et Danilo (genou) ont repris l’entraînement individuel. Ils reprendront avec le groupe à partir de la semaine prochaine".

Rony Lopes, arrivé cet été dans le club azuréen, n'a pas participé au stage en Autriche pour des raisons personnelles. Cependant, l'attaquant portugais sera présent pour le match contre les Sang-et-Or. "Rony s’entraîne régulièrement avec le groupe, il est de mieux en mieux physiquement. Il y a encore du travail à faire mais il sera dans le groupe pour le match de dimanche", a indiqué le coach des Aiglons.