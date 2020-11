Nice - Patrick Vieira ne cache pas son inquiétude pour Dante, touché au genou

Sorti sur civière à l'heure de jeu après une blessure au genou lors d'Angers-Nice (0-3), Dante (37 ans) pourrait bien être écarté des terrains durant de longs mois. L'entraîneur Patrick Vieira n'a pas caché son inquiétude, en conférence de presse, concernant l'état de santé de son capitaine.

"Il est encore trop tôt pour savoir ce qu’il a exactement. Quand on le voit sortir sur civière ce n’est pas rassurant et on ne peut qu’être inquiet. Il est vaillant, toujours fort mais le doc nous a informé qu’il fallait attendre demain et les résultats de l’IRM qu’il doit passer avant de tirer des conclusions. C’est le football, malheureusement" a-t-il déclaré.