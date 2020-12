Nice - Patrick Vieira ne compte pas baisser les bras

L'OGC Nice est en pleine crise. Le club azuréen reste sur quatre défaites consécutives et s'est incliné (1-3) ce dimanche face Dijon lors de la 12ème journée de Ligue 1. Cette contreperformance face à la lanterne rouge du championnat n'a fait qu'amplifier certaines critiques qui étaient déjà émises à l'encontre de Patrick Vieira. Présent en conférence de presse ce mercredi, l'ancien international français a réaffirmé sa motivation et son envie de remettre son équipe sur le droit chemin.

"Quand j'étais joueur, j'ai connu des moments très difficiles pendant ma carrière - des moments où j'étais blessé, où j'avais perdu ma place - et je n'ai jamais baissé les bras, je me suis toujours battu, je me suis toujours accroché. Ce moment que je suis en train de traverser ne me changera pas. Je suis dans le vrai : je sais que les résultats ne sont pas bons, mais je vais continuer à m'accrocher, à me battre, je vais être encore plus exigeant avec moi-même et avec tout ce qu'il y a autour de l'équipe. L'objectif, c'est de gagner de la confiance et de gagner des matchs pour aller de l'avant" a déclaré l'entraineur niçois.