Nice - Patrick Vieira savoure les progrès affichés par son équipe

Après un succès inaugural face au Racing Club de Lens, l'OGC Nice a remis le couvert sur le terrain du RC Strasbourg Alsace (0-2, résumé), hier soir lors de la 2ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, la satisfaction était donc logiquement de mise chez Patrick Vieira, l'entraîneur azuréen. Ce dernier voit son équipe en progrès et s'en réjouit.

"Il y a beaucoup de satisfaction. On avait envie de progresser. Contre Lens, on est restés sur notre faim parce qu'on n'était pas satisfait. Ce (samedi) soir, il y a du mieux. L'équipe progresse, c'est encourageant pour la suite. Sur le plan défensif, on a été solides. On a montré une bonne maîtrise collective. On aurait peut-être pu aller chercher ce troisième parce qu'on n'était pas à l'abri de concéder un but. J'aurais aimé voir cette équipe plus offensive et aller chercher ce troisième but. On a été présent et cette agressivité fait partie de notre identité. C'est un domaine que l'on voulait améliorer", a indiqué le technicien du Gym.