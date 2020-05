Nice - Patrick Vieira sera toujours sur le banc du Gym la saison prochaine

Arrivé à Nice en 2018, Patrick Vieira a bouclé sa deuxième saison sur le banc du Gym suite à l'annonce, jeudi, de la fin de la saison. Les Aiglons finissent donc à la cinquième place et devraient disputer la Ligue Europa la saison prochaine, sous réserve de l'annulation des coupes nationales. Satisfaits par le travail réalisé par l'entraîneur français, sous contrat jusqu'en juin 2021, les dirigeants niçois sont ravis de poursuivre l'aventure avec le champion du monde 98. Dans un entretien pour Nice-Matin, Julien Fournier a confirmé que Patrick Vieira sera toujours en poste la saison prochaine.

"Il n’y a aucun débat. J’espère que Patrick pourra enfin vivre une saison normale sur le banc niçois. Sa première saison a été perturbée, en partie à cause de nous. La seconde est extraordinaire" a-t-il affirmé, puis d'aborder la question d'une prolongation du technicien tricolore. "Quand on est content d’un entraîneur, on essaie toujours de le garder. On a envie de continuer ensemble, nous comme lui. On doit tous être meilleurs. L’ambition va augmenter, l’exigence aussi, pour tout le monde. Le plus important dans la relation coach/dirigeants, c’est le lien de confiance. Il a fallu reconstruire ce lien. Je ne peux pas parler à la place de Patrick mais je le sens profondément heureux à l’OGC Nice. Tout n’est pas qu’une question de contrat."