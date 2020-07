Nice - Pelmard 'ravi par l'équipe' malgré la défaite

Pour son tout premier match de préparation de l'été, l'OGC Nice s'est incliné sur la pelouse du Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais (1-0, résumé), ce samedi. Malgré la courte défaite concédée contre les Gones, Andy Pelmard (20 ans), le défenseur du Gym, a apprécié ce qu'il a vu des Aiglons entre Rhône et Saône.

"On a donné de bonnes réponses au coach qui en attendait beaucoup. Il nous a dit que beaucoup d'objectifs ont été remplis. Je suis vraiment ravi par l'équipe, on s'est tous battu. Le résultat n'a pas suivi mais on a fait ce qu'il fallait. Rejouer après une longue coupure ? Ça fait plaisir, on fait ce qu'on aime", a-t-il confié à nos confrères de Canal +.