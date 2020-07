Nice - Quand Yoan Cardinale est tombé en dépression...

Produit de la formation niçoise, Yoan Cardinale (26 ans) a gardé les cages du GYM en tant que titulaire de fin 2015 à fin 2017. Le portier a ensuite perdu sa place de numéro 1 au profit de Walter Benitez et ne rentre plus dans les plans de Patrick Vieira aujourd'hui (0 apparition cette saison). Le Français confie qu'il a eu beaucoup de mal à encaisser la perte de son statut de numéro 1...

"Au début, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même. J’ai commencé à faire une dépression. Je restais chez moi. Je m’embrouillais tout le temps avec ma copine. Pour un rien. Je ne voulais voir personne, je ne voulais entendre personne. À l’entraînement, j’ai même voulu me battre avec Gautier Lloris, alors que Gautier, c’est vraiment une crème : lors d’une opposition, il m’avait mis le ballon dans le nez. J’avais pété les plombs. Alors que ce n’était rien ! J’étais à fleur de peau. Ça a duré un bon mois et demi. Comment je m'en suis sorti ? En essayant de relativiser. En faisant autre chose. C’est con, mais j’allais marcher", a-t-il déclaré dans L'Equipe.