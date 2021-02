Nice - Reine-Adélaïde : "Je me relèverai"

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors de la défaite de l'OGC Nice (2-1) à Monaco, Jeff Reine-Adélaïde (23 ans) s'est exprimé pour la première sur sa blessure à travers un petit texte sur Twitter. Le milieu de terrain prêté par Lyon avoue avoir "Une impression de déjà-vu... 13 mois après, me voilà reparti à zéro. Je me suis déjà tant battu pour revenir et atteindre certains objectifs..."

Touché et touchant il poursuit : "Aujourd'hui, je dois intégrer que je ne pourrai pas les accomplir dans les prochains mois et c'est extrêmement dur à encaisser. (...) C'est une situation compliquée à (re) vivre mais je me dois de la surmonter pour moi mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort ni me plaindre, de nombreuses personnes traversent des moments bien plus compliqués."

Après avoir remercié les supporters niçois et les autres personnes gravitant autour de la planète football pour leurs messages d'encouragement, JRA a tenu à positiver en conclusion. "Comme la première fois, je me relèverai. Car je suis très loin d'en avoir fini avec mes rêves..."