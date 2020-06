Nice - Rivère dévoile la tendance pour le mercato

Qualifié pour l'Europa League en attendant les finales des coupes nationales, l'OGC Nice veut continuer à se développer pour s'installer sur la durée comme un prétendant au podium de la Ligue 1. C'est ce qu'a indiqué son président, Jean-Pierre Rivère, ce dimanche sur Europe 1. "On a un actionnaire de qualité, mais qui ne va pas non plus déverser un flot d'argent considérable dans le football. Mais désormais, on pourra se permettre de garder des joueurs, et fortifier notre équipe. On souhaite entrer dans les deux trois ans dans une compétition avec les clubs comme l'OM, Monaco, Lyon. On doit se mêler à cette compétition, mais ça va prendre du temps. On est sur un projet par étapes, avec de l'ambition" a-t-il déclaré.

Racheté par le groupe INEOS l'été dernier, le Gym avait déjà prouvé son nouveau statut en attirant Dolberg, Claude-Maurice ou encore Ounas. Toutefois, le président niçois prévient qu'il ne faut pas s'attendre à voir les Aiglons recruter des stars internationales. "Notre objectif ce n'est pas d'acheter des grands noms, mais de construire une équipe compétitive, avec des gens qui sont là pour le projet."