Nice - Rivère donne le ton pour le mercato d'hiver

Auprès de Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, a parlé mercato d'hiver. Plutôt flou sur le sujet, le dirigeant azuréen a toutefois lancé un avertissement à ses joueurs...

Dans un entretien accordé dans les colonnes de Nice-Matin ce lundi, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, s'est épanché sur les ambitions du Gym pour le prochain mercato hivernal. "L'hiver, c'est un mercato d'ajustement. C'est très compliqué", a tenu à rappeler le dirigeant des Aiglons en préambule de son intervention, et de se fendre d'une réponse de normand : "Des départs ? Il peut y en avoir, comme des arrivées".

Quid alors de la forte puissance économique d'INEOS, nouveau propriétaire du club, et des 80 à 100 millions d'euros annoncés pour les deux prochaines fenêtres des transferts ? L'homme fort du club azuréen n'a pas trop souhaité s'attarder sur ce sujet : "On ne commente pas les chiffres. Mais sachant que notre objectif est de jouer des Coupe d'Europe, on essaie de s'y préparer en faisant attention au fair-play financier".

Très évasif jusque-là, le dirigeant niçois s'est ensuite montré beaucoup plus clair avec un très sérieux avertissement à certains de ses joueurs mécontents : "Un train démarre. Des joueurs ont une vraie chance de se retrouver dans ce projet. Certains se donneront la chance de rester dans le train, d'autres resteront à quai. On aura les moyens de les faire descendre du train. Des joueurs, il y en a beaucoup." L'effectif de l'OGC Nice est prévenu...