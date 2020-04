Nice - Rivère réagit à l'annonce de l'arrêt de la saison

Edouard Philippe, le Premier ministre français, a annoncé ce mardi que les championnats professionnels ne reprendront pas pour la saison 2019-2020. Une décision dont s'est satisfait Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice. "Je ne cache pas qu'on avait un peu d'appréhension à reprendre les entraînements dans des conditions assez aléatoires et très floues. Ce n'est jamais très agréable d'engager la santé de nos joueurs et de notre staff avec beaucoup de problématiques et d'inconnues. [...] Je n'étais vraiment pas à l'aise avec cette reprise" a-t-il déclaré dans la Team Duga.

Néanmoins, le patron niçois est conscient que des problématiques devront être réglées rapidement, notamment au niveau économique. "Après, ça pose beaucoup de problèmes. Non seulement sur le plan sportif, à cause du classement final à déterminer avec les qualifications pour les compétitions européennes, mais aussi sur le plan économique puisque certains clubs font face à des difficultés de trésorerie" a-t-il ajouté avant de témoigner sa confiance quant à la capacité des dirigeants français à prendre une décision collectivement. "Si on se pose tranquillement et tous ensemble, on va trouver les solutions. Elles ne sont pas simples. Mais ça fait partie de notre rôle de chef d'entreprise. [...] Notre championnat se joue à vingt, pas à douze. Il est nécessaire de regarder au-delà de sa priorité du moment."