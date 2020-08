Nice - Rony Lopes endeuillé par le décès de sa mère

Rony Lopes, prêté par le FC Séville à l'OGC Nice cette saison, a annoncé le décès de sa mère. C'est à travers un message fort émouvant que l'ailier de 24 ans a partagé la terrible nouvelle. "Tu étais si contente de me revoir jouer, de me voir faire ce que j'aime le plus. Il est difficile de comprendre pourquoi mais je sais que le ciel a gagné une étoile (...) Je vais te rendre fière de moi maman. Mon amour pour toi est éternel, tu seras à jamais dans mon coeur. Tout pour toi, je t'aime" a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Sur Twitter, Nice a tenu à afficher son soutien au Portugais : "Rony, l’OGC Nice t’apporte tout son soutien dans la terrible épreuve que tu traverses". Tout comme le FC Séville, qui "envoie toute sa force et son courage à ses proches et à ses amis dans ses moments difficiles".