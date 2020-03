Nice - Sarr décrit son quotidien pendant le confinement

Confinement oblige, les Français doivent apprendre à vivre différemment. Les footballeurs n'échappent pas à la règle mais doivent rester en forme dans le cas où la compétition venait à reprendre. Malang Sarr, le défenseur polyvalent de l'OGC Nice (19 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but), a évoqué cette situation particulière.

"Je m'entraîne à la maison ou autour, dans le jardin et dans les hauteurs, pour pouvoir respirer dans de grands espaces, sans gêner personne. À nous de bien travailler, d'être attentifs à notre récupération et à notre corps, car ça reste notre outil de travail", a confié le numéro 23 du Gym, et d'espérer une reprise de l'exercice : "Les présidents de tous les clubs vont trouver la solution et j'espère qu'on pourra jouer la fin du championnat. Nous gardons nos objectifs sportifs dans un coin de la tête, mais l'essentiel, c'est la santé de tous".