Nice - Schneiderlin ne voit pas les Aiglons sortir des phases de groupes en Ligue Europa

L'OGC Nice est désormais dangereusement proche de l'élimination après sa défaite (1-3) ce jeudi face au Slavia Prague lors de la 4ème journée de Ligue Europa. Les Niçois ont une nouvelle fois déçu face à une équipe qui sur le papier semblait à leur portée. Après la rencontre, Morgan Schneiderlin a fait part de sa déception au micro de RMC Sport et ne semble plus croire à la qualification en 16ème de finale.

"Oui bien sûr, vous avez totalement raison, on aurait dû faire mieux. On n'est pas non plus tombés dans un groupe aussi facile que tout le monde le prétendait. Mais il n'y a aucune excuse, on aurait dû sortir de cette phase de groupes. On ne peut pas tout mettre sur l'inexpérience aujourd'hui. C'est facile de dire que ça va nous faire apprendre, mais on s'était dit qu'il fallait apprendre vite dès le premier match. On ne l'a pas fait et aujourd'hui on est quasiment éliminés, c'est sûr" a déclaré le milieu de terrain du Gym.