Nice - Schneiderlin pense que Gouiri peut faire une carrière comme Benzema

Seule satisfaction de la saison du côté de l'OGC Nice, Amine Gouiri (21 ans) impressionne pour sa première véritable saison chez les professionnels. Obligé de quitter son club formateur de l'Olympique Lyonnais cet été pour s'exprimer, l'attaquant détonne cette saison avec 11 buts inscrits avec les Aiglons. Alors forcément ses performances font parler et certains observateurs voient en Gouiri un peu de Karim Benzema. Interrogé à ce sujet par Eurosport en marge du 16èmes de finale de Coupe de France entre Nice et Monaco ce soir à 21 heures, son coéquipier en club Morgan Schneiderlin a répondu.

"La comparaison est inévitable parce que les deux viennent de Lyon et jouent comme attaquants, donc une comparaison peut être faite mais aujourd’hui ce serait très difficile envers Amine de faire cette comparaison. Il vient de débuter, alors que Karim Benzema a une grande carrière derrière lui. Il faut laisser Amine progresser. (…) Les grands joueurs et le haut niveau, c’est de répéter des saisons au top régulièrement. C’est ce qu’Amine va faire et, dans trois-quatre ans, on pourra en parler et encore plus les comparer. Mais, aujourd’hui, Amine, avec son talent et son mental, s’il continue comme ça et qu’il garde cette même envie de travail, il pourra faire une carrière comme celle de Karim", a expliqué Scheiderlin.