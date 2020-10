Nice - Schneiderlin regrette le relâchement face à l'ASSE

Dominateur et devant à la pause, avec un avantage de 2-0, l'OGC Nice s'est mis en difficulté mais l'emporte à Geoffroy-Guichard face à l'ASSE (3-1) ce dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1. Le milieu niçois Morgan Schneiderlin est satisfait du succès mais ne s'emballe pas et regrette le relâchement de son équipe après la pause.

"On s'est mis en difficulté. On a maîtrisé la première mi-temps, on a fait ce qu'on voulait faire. On savait qu'ils allaient revenir en changeant des choses à la pause. On était prévenu, mais on a fait des erreurs et on leur a donné les opportunités de nous faire mal. Mais on a montré du caractère pour marquer ce troisième but", a déclaré l'international français au micro de Canal+. Le Gym occupe la 5e place au classement et compte 13 points au classement.