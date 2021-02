Nice - Six forfaits pour le déplacement à Paris

Samedi après-midi (17 heures, Parc des Princes), l'OGC Nice sera dans la capitale pour affronter le Paris Saint-Germain. Pour cette affiche de la 25ème journée de Ligue 1, les Aiglons seront encore fortement amoindris. En effet, six joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour cette rencontre : Dante (lésion ligament croisé antérieur), Jordan Lotomba (lésion musculaire mollet), Youcef Atal (lésion musculaire cuisse), Danilo Barbosa (lésion musculaire cuisse), Jeff Reine-Adélaïde (lésion ligament croisé antérieur) et Kasper Dolberg (appendicite).

Si « rien n’est prévu au niveau des retours de blessures » pour #PSGOGCN, Adrian Ursea a donné des nouvelles de Youcef #Atal et @Dolbergofficial 👇 — OGC Nice (@ogcnice) February 12, 2021