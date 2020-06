Nice - Tameze veut rester à l'Atalanta Bergame

Adrien Tameze ne veut pas revenir à Nice et le fait savoir. Le milieu de terrain de 26 ans a quitté la Ligue 1 cet hiver en rejoignant sous forme de prêt l'Atalanta Bergame et sera définitivement transféré au sein du club italien s'il dispute huit matchs avec le club transalpin d'ici la fin de saison. Dans les colonnes de nos confrères de L'Equipe, l'ancien joueur de Valenciennes a ainsi affirmé sa volonté de poursuivre l'aventure italienne.

"J'en ai disputé deux, avec les rotations à venir, ça devrait être bon et j'ai pu beaucoup me montrer à l'entraînement ce dernier mois. Mine de rien, cela a été une de mes préoccupations durant la quarantaine. Si le championnat n'avait pas repris... D'autant que ça faisait deux ans que l'Atalanta me suivait. Un retour à Nice serait compliqué."