Nice - Todibo explique pourquoi il a rejoint les Aiglons

Jean-Clair Todibo a été prêté avec option d'achat à l'OGC Nice par le FC Barcelone à la toute fin du mercato d'hiver. Depuis son départ de Toulouse, le défenseur de 21 ans a alterné entre le bon et moins bon en étant prêté du côté de Schalke 04 et du Benfica Lisbonne, mais a surtout très peu joué. L'international U20 français arrive donc sur la Côte d'Azur pour retrouver du temps de jeu et de la confiance.

"C'était le projet le plus intéressant pour moi. Je veux m'inscrire dans la durée. J'espère faire les performances qu'il faut pour pousser le club à lever l'option d'achat. Il y a beaucoup de choses à faire ici, même si le classement ne reflète pas notre niveau" a déclaré l'ancien toulousain en zone mixte après la défaite (2-1) face à l'AS Monaco.