Nice - Ursea a vu de bonnes choses de la part de son équipe face à Metz

L'OGC Nice s'est fait accrocher (1-1) sur la pelouse de Metz lors d'un rencontre comptant pour la 19ème journée de Ligue 1. Après avoir dominé et mené au score les quarante-cinq premières minutes, les Aiglons ont commencé petit à petit à lever le pied et se sont fait piéger en fin de match. Présent en conférence de presse, Adrian Ursea a préféré retenir les bonnes choses qu'il a pu voir de la part de ses joueurs.

"Je trouve qu'on a réalisé une première période très intéressante, on a réussi à appliquer tout ce qu'on voulait. En deuxième période, on a cédé parfois le contrôle du ballon à nos adversaires, on aurait dû être plus efficaces. Dans ces périodes, on se contente peut-être trop de l'acquis, il suffit d'une fois à l'adversaire et on est punis. Mais je trouve que malgré le résultat, on a fait des choses cohérentes. Contre Brest on a aussi réalisé des choses intéressantes, on est dans la continuité. C'est le collectif qui a été très intéressant ce soir, il n'y a pas quelqu'un à sortir du lot, les joueurs sont restés simples dans le jeu. Avant de courir, il faut savoir marcher, on fait un pas après l'autre, à nous de trouver les moyens pour être plus efficaces et remporter les matches" a déclaré l'entraineur du club azuréen.