Nice - Vieira : 'On a pris des risques pour aller chercher cette victoire'

Les Aiglons de l'OGC Nice ont remporté une victoire importante face à Nantes hier soir à l'Allianz Riviera (2-1). Présent en conférence de presse, l'entraîneur de Nice Patrick Vieira analyse la rencontre : "Les matchs à onze contre dix sont toujours compliqués. On est tombé sur une équipe bien regroupée. Cela a été compliqué pour nous de trouver des espaces et de se créer des occasions, mais je suis content de la prestation de l'équipe. On a pris des risques pour aller chercher cette victoire, même si on a subi un ou deux contres." explique le champion du monde 1998.

Ligue 1 - 6e Journée Nice 2 - 11 - 1 Nantes Dante 27'

K. Thuram-Ulien 62'

51' I. Louza (P.)



Les niçois pointent à la 8e place au classement et se déplaceront à Saint-Etienne lors de la prochaine journée de Ligue 1.