Nice - Vieira affiche ses ambitions en Europa League

A la veille d'affronter le Bayer Leverkusen pour son entrée dans la phase de groupes de la Ligue Europa version 2020-2021 jeudi soir (18h55), Patrick Vieira s'est exprimé en conférence de presse d’avant-match. Le champion du monde 1998 a insisté sur ses ambitions sur cette saison en Europa League. Dans ce choc demain face aux Allemands, Vieira ambitionne que Nice regarde dans les yeux le Bayer Leverkusen, neuvième de Bundesliga et favori de ce groupe. "Ce qu’il faut, c’est essayer d’imposer notre jeu, avoir la possession du ballon, les chercher haut. On va rester avec notre identité, notre philosophie de jeu. On sait que le Bayer est équipe qui joue très bien et est agressive. Mais on a la qualité pour ressortir ballons proprement et les gêner", a-t-il expliqué.

Le Slavia Prague fait aussi partie des membres du groupe. Les actuels 2e du championnat tchèque (avec 16 points) font office d'outsider dans ce groupe C, par leur expérience en coupe d'Europe. Le Slavia recevra Les Aiglons en République Tchéque le 5 novembre. Dernier membre du groupe, l'Hapoel Beer Shava (9e du championnat israélien avec 3 points en 2 matchs). Cette équipe fait partie des novices et des inconnus de ce groupe. Leur manque d'expérience en coupe d'Europe ainsi que leur faible forme physique. Les Niçois recevront l'Hapoel le 29 octobre prochain, à l'Allianz Riviera