Nice - Vieira dévoile ses plans pour Gouiri

Ce jeudi après-midi, l'OGC Nice a présenté ses premières recrues de l'été, dont Amine Gouiri, débarqué hier soir en provenance de l'Olympique Lyonnais. Face à la presse, Patrick Vieira, l'entraîneur du Gym, a commenté cette opération, fondant beaucoup d'espoirs dans son nouvel attaquant de 20 ans, qui devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès samedi contre... l'Olympique Lyonnais.

"On a discuté de beaucoup de choses avec Amine Gouiri. Il a énormément de qualités, il est capable de jouer sur le côté, en 2ème attaquant, d’être au relais derrière Kasper (Dolberg). À nous de mettre les choses en place pour l’aider à grandir et à jouer. On a tout ce qu’il faut ici pour l'accompagner, et combler les manques qu’il a car il est encore jeune. On va tout faire pour l’aider à grandir", a lancé le technicien azuréen devant les journalistes, et de préciser : "Physiquement, il est bien. Il jouera un bout du match face à l'OL samedi".