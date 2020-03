Nice - Vieira et les Aiglons ont des ambitions européennes

L'OGC Nice a réalisé une très bonne opération en remportant sur le fil le derby azuréen face à l'AS Monaco (2-1, analyse et notes) lors de la 28ème journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, le Gym remonte provisoirement à la 6ème place, à cinq points du LOSC (4ème) qui reçoit l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir (21h). Bien placé pour le sprint final, les Aiglons se mettent à rêver d'Europe, mais cela ne date pas d'aujourd'hui, comme l'a confié Patrick Vieira après la victoire.

"Ce championnat est très serré et compliqué. Il faut se concentrer sur la qualité de notre jeu. Cela fait quelques mois qu'on dit 'pourquoi pas'. On avait loupé des matches pour se rapprocher du groupe du haut. Là on gagne un match très important, avec beaucoup de solidarité. C'est ce qui va donner de l'espoir pour la suite" a confié l'entraîneur français. Le weekend prochain, Dolberg et consorts tenteront d'enchaîner à Paris.