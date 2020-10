Nice - Vieira frustré du nul face au LOSC

Nice et Lille se sont quittés dos à dos hier (1-1), pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Du côté du Gym, l'insatisfaction est présente de repartir de l'Allianz Riviera avec un seul point. L'entraîneur des Aiglons Patrick Vieira (44 ans) s'est exprimé suite à ce match nul en conférence de presse.

Ligue 1 - 8e Journée Nice 1 - 10 - 0 Lille K. Dolberg 49'

58' B. Yilmaz



"De la frustration, parce que ce soir on avait fait un match plein, un match sérieux, et c'est vrai que quand on sort de ce match la avec un seul point, on peut et on doit être frustrés", a confié le champion du monde 1998. Les Niçois tenteront de réagir face à l'Hapoel Beer-Sheva ce jeudi en Europa League.