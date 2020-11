Nice - Vieira frustré par la performance de son équipe face au Slavia Prague

L'OGC Nice s'est incliné (3-2) face au Slavia Prague ce jeudi dans la cadre de la 3ème journée de Ligue Europa. Les Niçois ne sont jamais parvenus à imposer leur jeu face à une équipe de Prague qui en voulait plus selon Patrick Vieira.

"C'est une défaite frustrante car il y avait l'espace pour mieux faire. On a manqué de profondeur dans le jeu et on n'a jamais trouvé la solution. Il y avait vraiment moyen de mieux faire. On a failli car le Slavia en voulait plus que nous. On a essayé de jouer mais eux, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à 300 %. Nous, sans rythme, c'était difficile de leur poser des problèmes. Il faut faire plus et on n'a pas su le faire collectivement" a déclaré le technicien azuréen après la rencontre.