Nice - Vieira frustré par le manque de maitrise de son équipe

L'OGC Nice a lancé ce jeudi soir sa saison européenne en s'imposant (1-0) face à l'Hapöel Beer-Sheva dans le cadre de la 2ème journée de Ligue Europa. Les Niçois ont su se reprendre après la claque (6-2) reçue la semaine dernière face au Bayer Leverkusen, mais restent à la dernière place du groupe C à cause de la différence de buts. Les hommes de Patrick Vieira auraient pu profiter de leur supériorité face à leur adversaire du soir pour augmenter l'écart au score, mais les Aiglons ont manqué d'agressivité selon le technicien azuréen.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C Nice 1 - 01 - 0 Hapoel Beer Sheva A. Gouiri 22'



"Heureux par rapport au score. Gagner le match c’était important pour nous même s’il y a de la frustration par rapport à notre maitrise dans le jeu. On fait une deuxième mi-temps frustrante car on avait les opportunités de but mais on n’a pas été assez agressifs, il y a donc de la frustration" regrette l'ancien international français.