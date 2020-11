Nice - Vieira loue la performance de ses joueurs

Hier après-midi, l'OGC Nice s'est imposé sur la pelouse d'Angers (0-3) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. L'entraîneur des Aiglons Patrick Vieira s'est montré très satisfait de la prestation de ses joueurs en conférence de presse d'après match.

"C’était un après-midi parfait après un match de Coupe d’Europe. Il y a toujours de l’incertitude sur l’état de forme des joueurs mais on a montré de très belles choses. Je suis très fier d’eux. Ils se sont battus, accrochés quand on a eu des moments plus compliqués", a affirmé le champion du monde 1998.