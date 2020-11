Nice - Vieira lucide sur la défaite dans le derby face à l'ASM

Ce dimanche, l'OGC Nice s'est incliné sur sa pelouse face à l'AS Monaco dans ce derby (1-2). Présent en conférence de presse, Patrick Vieira s'est exprimé sur ce revers. "C'est une grosse déception et une frustration. Nous sommes passés à côté de ce qu'on voulait mettre en place. On a vu dans notre entame un manque d'agressivité. On l'a de nouveau ressenti. On doit travailler tous là-dessus. Le plan de jeu préparé ? Cela n'a pas d'importance. Sur le terrain, il faut de la conviction. Nous avons été battus par une équipe qui nous a été supérieure. Cela ne remet pas en cause ce que nous travaillons depuis la reprise. Nous ne sommes pas la meilleure équipe mais nous sommes loin d'être la plus mauvaise", a-t-il confié.

"Les fautes défensives ? Un manque de concentration. Ces erreurs compliquent les choses, elles nous feront grandir. Le problème de l'état d'esprit n'est pas nouveau. Il est en nous. Nous devons tous être plus exigeants. Mettre Morgan (Schneiderlin) au centre de la défense à trois, c'était compliqué. Il a manqué de repères. Dans la première demi-heure, il y a eu des boulevards dans notre surface. Heureusement, Walter a été déterminant", a conclu le champion du monde 1998.