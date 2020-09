Nice - Vieira partagé entre gros regrets et petites satisfactions

C'est un Patrick Vieira très déçu qui s'est arrêté en conférence de presse, hier après-midi, à l'issue du match nul concédé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (0-0, résumé et notes), lors de la 5ème journée de Ligue 1. L'entraîneur de l'OGC Nice a regretté que son équipe, dominatrice et qui a touché les montants à trois reprises, ne soit pas parvenue à marquer contre les Marine-et-Blanc.

"Beaucoup de regrets car on n'a pas réussi à marquer ce but malgré toutes ces occasions. D'un autre côté, je suis satisfait par rapport au contenu de ce match : le fait d'avoir été les chercher assez haut, d'avoir été disponible pour le porteur du ballon. On est un peu dans la continuité du match de Paris au niveau du jeu mais il y a ce manque d'efficacité et d'un peu de réussite. Trois poteaux, je ne sais pas si c'est rare. On s'est créé des occasions, on a été dangereux. Cette efficacité, on va travailler pour essayer de l'améliorer. Malheureusement, en transition offensive, on n'a pas été assez rapides ou on n'a pas pris les bonnes décisions. On sait les manques qu'il y a et avoir tous les joueurs qui reviennent et qui se sentent mieux physiquement va nous permettre de gagner des matches", a lancé le technicien azuréen, face aux journalistes.