Nice - Vieira rêve de la Ligue des Champions

Suite au rachat du club cet été, l'OGC Nice a désormais des ambitions plus hautes et rêve de s'inviter durablement dans le haut de tableau de la Ligue 1. A moyen terme, le Gym rêve de participer à la Ligue des Champions, un objectif que les dirigeants niçois ont répété à plusieurs reprises depuis l'arrivée de Jim Ratcliffe au club. Dans un entretien pour le CFC, Patrick Vieira a également fait part de cette envie de jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais il sait que cela ne pourra arriver du jour au lendemain.

"Moi mon objectif c'est de jouer la Coupe d'Europe, l'objectif c'est de finir le plus haut possible pour pouvoir un jour jouer la Champions League mais ça prendra le temps qu'il faudra. Ca veut dire que le club fera des investissements mais ça ne partira pas dans tous les sens comme les gens peuvent le penser ou l'écrire. J'espère, j'espère (être l'entraîneur qui mènera Nice en LDC)" a-t-il déclaré.