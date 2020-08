Nice - Vieira revient sur la lourde défaite contre Salzbourg

Qualifié pour la prochaine saison de Ligue Europa grâce à sa cinquième place en championnat, l'OGC Nice poursuivait hier sa campagne de préparation à Salzbourg. Les Aiglons ont malheureusement sombré (4-1). Une défaite que Patrick Vieira a tenu a analysé au micro de la chaîne du club. "Les matchs amicaux sont faits pour tester beaucoup de choses qu’on aimerait mettre en place", indique l'intéressé. "Ce match donne des enseignements sur l’aspect physique, on a passé une semaine où on a énormément travaillé et, cet après-midi, on a manqué de fraîcheur, mais c’était bien de voir l’équipe dans le dur sur cet aspect."

Opposé à une équipe habituée à jouer l'Europe, le Gym a manqué de fraîcheur comme le souligne son entraîneur. "Plus on se rapproche du championnat et plus on a besoin de se tester face à des grosses équipes", explique-t-il. "Salzbourg en est une qui a beaucoup d’expérience et a l’habitude de jouer des matchs européens. Pour nous c’était un bon test et on en tire des enseignements. On avait fait un bon match précédemment (victoire 6-0 contre le FC Dac le 1er août) et aujourd'hui, il y a eu des choses moins bonnes mais je m’attendais à ce que l’équipe manque de fraîcheur et elle en a manqué. Il y a aussi eu des choses intéressantes, on a vu nos manques et on va continuer à travailler."