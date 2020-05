Nice - Vieira salue l'ambition niçoise

Entraîneur de l'OGC Nice depuis juin 2018, Patrick Vieira devrait rester aux commandes de l'équipe azuréenne cette saison. Un temps menacé par le rachat du club par le groupe Ineos, l'ancien milieu de terrain des Bleus a finalement été conforté à son poste par Jim Ratcliff le nouveau propriétaire. Lors d'un entretien vidéo avec son ancien partenaire d'Arsenal Ian Wright, Le coach de 43 ans a tenu à réaffirmer ses ambitions et sa volonté de réussir au sein de l'OGC Nice : "Je veux entraîner une équipe qui aura une chance de gagner la Ligue des champions, une équipe qui jouera la C1. Mais pour l'instant, honnêtement, à Nice, je suis dans une situation idéale", a-t-il assuré. "C'est l'endroit parfait parce que le club est vraiment ambitieux. Il me donne les outils pour évoluer en tant qu'entraîneur. L'équipe grandit très vite et j'espère que je pourrai réaliser mes ambitions avec l'OGC Nice."

Par la suite, Vieira a été interrogé par son ancien coéquipier sur la décision de la LFP de mettre fin à l'actuelle saison de Ligue 1, une décision difficile mais juste selon lui : "C'est fini, nous attendons juste de voir ce qu'il va se passer. Pour être honnête, je pense que c'était la bonne décision et maintenant on doit juste attendre. Nous devrions, sous peu, avoir plus de détails sur la date à laquelle nous pourrons commencer la prochaine saison."