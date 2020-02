Nice - Vieira satisfait de la progression de son groupe

Présent face à la presse à la suite du match nul de son équipe face à Reims (1-1) comptant pour la 23e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OGC Nice s'est dit plutôt satisfait de la performance de ses joueurs. Le coach des Aiglons apprécie notamment la progression de son groupe au fil des mois.

"On a fait un match cohérent, solidaire et on s'est donné les moyens de gagner, mais il y avait un peu de fatigue car on a eu 24 heures de moins pour récupérer. On a souffert au début et à la fin", a-t-il nuancé. "Il faudra récupérer rapidement car on a un match important, samedi, face à Nîmes. Il y a des choses positives, dans la continuité de ce qu'on a fait ces derniers mois. On est en train de progresser, c'est l'essentiel." Après ce match nul, Nice est huitième de Ligue 1, à seulement quatre unités du quatrième.