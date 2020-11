Nice - Vieira souligne la fébrilité de son équipe face au Slavia Prague

L'OGC Nice s'est incliné (1-3) face au Slavia Prague ce jeudi soir dans le cadre de la 4ème journée de Ligue Europa. Les Niçois sont plus que jamais proches de l'élimination en Coupe d'Europe après cette nouvelle défaite. Malgré quelques belles séquences par moment, les Aiglons ont globalement manqué de justesse dans leur jeu. Présent en conférence de presse après la rencontre, Patrick Vieira a souligné le manque d'expérience de ses joueurs.

"On a manqué de réussite sur quelques moments clés et on a montré beaucoup de naïveté dans d'autres moments décisifs. On a effectué des mauvais choix en phase défensive comme en phase offensive, des erreurs et des hésitations ont été commises. Il y a de la frustration et de la colère car on est passés au travers de notre match, même si on a montré de la volonté. Ce n'est pas suffisant face à une équipe bien organisée et expérimentée comme le Slavia. Avec cette défaite, cela rend les choses très compliquées (pour se qualifier), c'est presque mission impossible. Après, on n'a pas le droit de baisser les bras (...) L'apprentissage est difficile. Bien sûr qu'il nous manque de l'expérience de la qualité et un peu de réussite à des moments importants du match. Cela se joue pas à grand-chose, les bons choix on les fait aussi avec de l'expérience. Ce match ne remet pas en question l'objectif et le projet du club. On connaît nos manques, il faut bosser, continuer à faire progresser l'effectif. Je suis derrière les joueurs et on va continuer à travailler" a déclaré le technicien azuréen.