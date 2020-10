Nice - Vieira veut 'bien représenter le foot français' en Ligue Europa

L'OGC Nice reçoit ce jeudi soir l'Hapöel Beer-Sheva dans le cadre de la seconde journée du groupe C de Ligue Europa. Avant cette rencontre, les Niçois sont les derniers de leur poule après la claque (6-2) reçu lors de leur déplacement du côté du Bayer Leverkusen. Les Aiglons doivent donc se reprendre dès la prochaine rencontre, Patrick Vieira a annoncé vouloir s'inspirer de la forme actuelle de son équipe en championnat pour s'imposer face à l'équipe Israélienne.

"On a envie de gagner tous les matchs mais il faut mettre les bons ingrédients, a reconnu l’ancien joueur de l’équipe de France. On veut poursuivre sur cette dynamique contre l’Hapoël Beer-Sheva. On a envie de garder la même intensité que contre Lille où il y a eu de très bonnes choses. Nous devons nous reposer sur ces principes pour jouer chaque rencontre (...) On veut bien représenter la ville, le foot français. On a envie de bien faire dans cette Ligue Europa. On sait que tout n’a pas été réussi contre le Bayer mais j’ai vu des choses intéressantes sur lesquelles il va falloir s’appuyer. Cette qualification est possible, c’est notre objectif" a avoué l'ancien international français en conférence de presse.