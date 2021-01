Nice - Youcef Atal devrait retrouver l'infirmerie

Face au Racing Club de Lens (0-1, analyse), ce samedi après-midi à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1, Youcef Atal a vécu un drôle de match. Unique buteur de la rencontre d'une très belle frappe du pied gauche, le défenseur latéral droit (24 ans, 10 matches joués en championnat cette saison, 1 but) s'est blessé à la cuisse en célébrant sa réalisation. En conférence de presse, Adrian Ursea, l'entraîneur des Aiglons, a donné des nouvelles de l'international algérien (1 sélection) : "Youcef a ressenti une contracture à la cuisse. On n’a pas encore de diagnostic. On espère que ce n’est pas trop grave", a indiqué le technicien azuréen.