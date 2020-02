Nîmes - 'Le chemin est encore long' pour Blaquart

Sur la pelouse de l'OGC Nice (1-3, résumé), le Nîmes Olympique a glané son troisième succès de rang en Ligue 1, hier soir à l'occasion de la 24ème journée. En conférence de presse, Bernard Blaquart, l'entraîneur des Crocos, a tenu à saluer le courage et l'abnégation de ses joueurs, tout en les prévenant du travail conséquent qu'il reste encore à accomplir pour s'extirper du bas de tableau.

"Malgré le but encaissé, on a fait une heure de qualité. Après on a beaucoup subi. Cela m'a moins plu. On avait pas mal de peps au niveau athlétique. Les victoires donnent de l'allant. Il fallait que les joueurs tentent. Si l'on doit perdre, ce doit être contre plus fort. En fin de match, c'est aussi normal que les joueurs soient fébriles. Cela nous laisse des choses à corriger. Philippoteaux (Ndlr, le buteur blessé) a été courageux. Mais les joueurs nîmois sont vaillants. En revanche, je suis très inquiet pour sa cheville. J'espère que ce n'est qu'une entorse", a confié le technicien gardois, et de conclure : "On a pris 12 points sur les matches aller. On vient d'en prendre 12 en six matches, dont trois victoires consécutives. Mais on est toujours barragistes. Le chemin est encore long. Il ne faut pas s'arrêter. C'est une bonne passe, il y en aura de plus compliquées. Les joueurs s'accrochent et ne lâchent pas".