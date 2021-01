Nîmes - "On a retrouvé des valeurs" assure Sofiane Alakouch

Le Nîmes Olympique s'est imposé (1-2) face à l'Olympique de Marseille ce samedi dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Au terme d'une prestation solide, les Crocodiles sont parvenus à punir les Phocéens sur leurs erreurs et s'emparer des trois points. À la fin du match, Sofiane Alakouch s'est présenté au micro de Téléfoot pour revenir sur ce super résultat obtenu au stade Vélodrome.

"Depuis la semaine dernière, on a retrouvé des valeurs. On n'avait pas réussi à prendre de points contre Lille. Là, on fait le même genre de match, solides défensivement. Sauf que là, on a eu de la réussite offensive. Ces trois points nous font du bien. Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. On a besoin de prendre des points, donc c'est bien. L'esprit combatif ? On l'avait perdu pendant un moment. On ne se retrouvait même plus. On est tous contents, on s'est déchiré sur le terrain et ça fait du bien" a déclaré le latéral droit du Nîmes Olympique.